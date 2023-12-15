كاملة أبو ذكري: فيلم "سنة أولى نصب" تجربة مفضلة ووش السعد عليا

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري، العديد من الأسرار الفنية والشخصية خلال استضافتها في أحد البرامج الشهيرة.

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أنها لو عاد بها الزمن لأخرجت فيلم "سنة أولى نصب" بنفس الشكل والأسلوب، موضحة أنه تعرض للهجوم بسبب أنه جاء بعد عدد من الأفلام العميقة والقصيرة التي تخرجها وحصلت على جوائز عديدة وانتظر النقاد أن يكون بنفس أسلوب الأفلام القصيرة.

وأوضحت "أبو ذكري"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج " حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم تعرض "سنة أولى نصب" للهجوم الكبير من قبل النقاد إلا أنه حقق العديد من النجاحات الكبيرة، معقبة: "كان وش السعد عليا وعلى أحمد عز وعلى نور وخالد سليم".

وأشارت إلى أنه فتح الباب للعديد من النجوم وحقق نجاحات كبيرة وحبه الجميع، مؤكدة أن "سنة أولى نصب" تجربة مفضلة لها وهي من جعلت لها اسم الآن، موضحة أن هذه التجربة محببة لها.