الجمعة 15/ديسمبر/2023 - 09:32 م 12/15/2023 9:32:52 PM

إقبال المصريين على صناديق الانتخابات لم يكن مفاجئا إلا للذين ينتظرون الفشل لكل مساعى القيادة السياسية لتقدم هذا الوطن.. وتفسير هذا الإقبال الكبير بغض النظر عمن سيختارون للمرحلة المهمة المقبلة ببساطة هو أن المصريين يطمحون لمستقبل أفضل مهما كانت الضغوط ومهما كان حجم الغلاء الذى يشكون منه.. الكثير منهم لا ينظرون أسفل أقدامهم بل إلى مستقبل زاهر قادم بإذن الله.. وأضرب مثالاً بقطاع السياحة أحد أهم مصادر الدخل والعملة الصعبة للاقتصاد المصرى والجهد الكبير المبذول للنهوض بهذا القطاع المهم والذى يتمثل فى الأيام الأخيرة فى زيارة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار للعاصمة القطرية الدوحة حيث التقى مع الدكتور سعد الخرجى رئيس السياحة فى قطر وبدر محمد المدير الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية.. حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من قطر إلى مصر وبحث آليات التعاون لتبادل الخبرات فى مجال السياحة وبصفة خاصة الضيافة والتدريب.. واستعراض أبرز المستجدات التى تشهدها صناعة السياحة فى مصر والتأكيد على أن العام الجارى 2023 يعد قياسياً بالنسبة للسياحة المصرية.

وأن مستهدفات الدولة المصرية من قطاع السياحة هى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.. لذلك يجب العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة وزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد السائحين..

وأظهرت نتائج إحدى الدراسات التسويقية التى تم إجراؤها مؤخراً أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة لا مثيل لها لتميزها بعدد من المنتجات السياحية وهى السياحة الشاطئية والسياحة الثقافية وسياحة المغامرات والغوص وسياحة العائلات والسياحة الثقافية والترفيهية..

والمؤكد أن كل القطاعات الأخرى إذا سارت على هذا النحو ستتحقق الكثير من الآمال والطموحات التى يتطلع إليها المواطن المصرى فى السنوات الست المقبلة.

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