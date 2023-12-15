منشورات إسرائيلية لتبرير أعمال عدائية بالجنوب اللبناني

أعلنت السلطات اللبنانية، أن طائرات إسرائيلية قامت بإلقاء منشورات فوق بلدية كفرشوبا بالقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني تحذر فيها الأهالي من التعامل مع عناصر حزب الله وإيوائهم.

واعتبرت بلدية كفرشوبا الجنوبية -في بيان لها اليوم الجمعة- أن هذه المنشورات تعد مقدمة لتبرير أعمال عدوانية تنوي القيام بها ضد المدنيين العزل الآمنين في منازلهم والمحافظين على ممتلكاتهم والمتمسكين بوطنهم وأرضهم.

وشددت البلدية على خلو البلدة من السلاح والعناصر المسلحة والمظاهر المسلحة باستثناء الجيش اللبناني والقوات التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وأوضحت البلدية أنه منذ بداية الأعمال الحربية عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، قام الجيش الاسرائيلي بقصف أربعة منازل يسكنها مدنيون ولا وجود فيها لأي سلاح أو مسلحين، مشيرة إلى أنها أجرت اتصالات مع اليونيفل والجيش اللبناني طالبة التدخل لدى المتحاربين لتحييد البلدة عن مجال الاشتباكات والعمل على تحديد منطقة ايواء محايدة محروسة من الجيش اللبناني واليونيفيل.

وحذرت كفرشوبا الجانب الإسرائيلي - الذي ما زال يحتل مرتفعات كفرشوبا وأراضيها - من مغبة الاعتداء على المدنيين المسالمين.

وطالبت البلدية الحكومة اللبنانية والدول التي لديها قوات في اليونيفل بالتدخل للجم النوايا العدوانية التي يمهد لها الجيش الإسرائيلي بحق كفرشوبا وأبنائها.