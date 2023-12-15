الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يُفجر منزلًا ويهدم آخر ويستهدف سيارة بطائرة مسيرة في "نابلس"

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتفجير منزل عائلة المعتقل الفلسطيني حامد كايد صبّاح، وهدمت منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي، في قرية عوريف جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. 

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم /الجمعة/، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت قرية عوريف، وحاصرت منزل عائلة المعتقل صبّاح، وأخلت العائلة بالقوة، كما أخلت المنازل المجاورة ، قبل أن تفجّر المنزل الذي يقع في الطابق الثاني من بناية قديمة مكونة من ثلاثة طوابق، يسكن فيها أربع عائلات من 16 فردا. 

كما هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل زياد جبريل الصفدي. 

وتصنّف جريمة هدم وتفجير منازل عائلات الشهداء والمعتقلين، في إطار سياسة "العقاب الجماعي" التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة. 

كما استهدفت قوات الاحتلال سيارة بصاروخين من طائرة مُسيرة في مخيم "بلاطة" شرق محافظة نابلس ذاتها. 

وأفادت مصادر أمنية، بأن طائرة مسيرة استهدفت سيارة يستقلها ثلاثة شبان في شارع بالمخيم سالف الذكر، بصاروخ أول ولم تصبها، ثم عادت وأطلقت صاروخا آخر أثناء هروب الشبان ولم يصب أحد. 

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أضرارا لحقت بأحد المباني نتيجة القصف.

مواد متعلقة

المتحدثة باسم "أونروا": غزة أصبحت مكانًا غير مؤهل للعيش به

المقاومة تستهدف قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني و5 جنود

فنلندا تبرم اتفاق تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن

نائب في البرلمان الأيرلندي: ما يحدث بغزة إبادة والمسئول عنها إسرائيل

مجلس النواب اللبناني يقر 6 قوانين في جلسة تشريعة اليوم

دمشق: دول غربية تمنع عودة اللاجئين السوريين لتوظيف الملف الإنساني لأغراض سياسية

مستشار النمسا: نتمتع بشراكة وصداقة قوية مع بولندا

رئيسا الصين وكينيا يثمنان العلاقات الثنائية
الجريدة الورقية