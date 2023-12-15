جماعة الحوثي تضرب من جديد.. والبحرية البريطانية تحذر السفن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، تعرض أحد السفن لحادث جديد، وأنها تحقق في بلاغ عن حادث شمال ميناء المخا في اليمن قرب باب المندب، محذرة السفن والإبلاغ عن أي اشتباه.

وأعلنت جماعة الحوثيين أمس، عن تنفيذ عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة واستهدافها بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وأوضح الحوثيين أنهم منعوا مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية.