أبرزهم نسرين طافش وأبو.. الشال الفلسطيني شعار النجوم في افتتاح مهرجان الجونة

بدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة مساء أمس الخميس، وشهد الحفل حضور نخبة من النجوم وصُناع السينما من مختلف أنحاء العالم، على رأسهم الفنان محمود حميدة، يسرا، مروان حامد، بوسى شلبي، صبا مبارك، جمال سليمان، أمير المصري، نسرين طافش، هاني رمزي، لطفي لبيب.

مهرجان الجونة

الشال الفلسطيني يسيطر على مهرجان الجونة:

اتسم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام بطابع مختلف عن الأعوام الماضية، حيث حرص نجوم الوسط الفني على ارتداء أزياء سوداء اللون احترامًا للحرب في فلسطين، وكان الشال الفلسطيني نجم الحفل.

في البداية ظهرت النجمات اليوم في حفل الافتتاح الـ Dress Code باللون الأسود، إضافة إلى ملابس شديدة الحشمة، وسيطر اللونان الأسود والأبيض على الحفل، والذي اختارته عدد كبير من النجمات، مثل الفنانة ياسمين رئيس، والفنانة بسنت شوقي، والمذيعة إنجي علي، وذلك كنوع من التضامن مع أحداث غزة.

نجوم يعلنون تضامنهم مع غزة في مهرجان الجونة:

أظهر عدد كبير من نجوم الوسط الفني تضامنهم مع القضية الفلسطينية، حيث تزين الفنان محمد فراج بإكسسوار على شكل علم فلسطين على جانب البدلة الأيسر، أما المغني أبو فارتدى حزامًا من الكوفية الفلسطينية.

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

أما عن الفنانة نسرين طافش، فقد ظهرت بفستان أسود اللون، واختارت أن ترتدي معه الكوفية لتعبر عن تضامنها مع شعب غزة.

مهرجان الجونة

مهرجان الجونة

حفل افتتاح مهرجان الجونة لعام 2023

بدأ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بالسلام الجمهوري، وبحضور عدد كبير من صُناع السينما ونجومها، فيما شهد الحفل عرض فيلم بعنوان "فلسطين ومعاناة الشعوب"، الذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وتم عرض الفيلم القصير "60 جنيه" كفيلم افتتاح المهرجان للمخرج عمرو سلامة، الذي يشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، وتبلغ مدته 18 دقيقة، وتدور أحداثه حول "زياد" مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سرًا غامضًا تتورط فيه عائلته"، للمخرج عمرو سلامة، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك خلالها مخرج الفيلم عمرو سلامة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت أولى مشاركاته بفيلم "شيخ جاكسون" ونافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.