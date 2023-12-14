سيدة تعتدي على أرملة وائل الأبراشي بسلاح أبيض

نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السادس من أكتوبر، في القبض على المتهمة بالاعتداء على سحر الإبراشي أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي باستخدام سلاح أبيض سكين، داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وقالت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، إنها فوجئت بسيدة تطرق باب الفيلا خاصتها صباح اليوم، وعندما فتحت والدتي لها الباب وطلبت مقابلتي وعندما أخبروني توجهت لمقابلتها وفوجئت بها تهجم عليّ.



وأضافت أرملة الراحل وائل الإبراشي،، أن هذه السيدة قالت لها سوف انتقم منك أنتي وبنتك لأن جوزك دمر حياتي وكان واعدني بالزواج وأشهرت في وجهها سكين.



وعلى الفور استدعت أرملة الإبراشي أمن الكمبوند وتم السيطرة عليها وطلبوا الشرطة التي ألقت القبض عليها واقتادتها للقسم وهناك ادعت أنها تعمل صحفية وتعالج نفسيا.