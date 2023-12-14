نظرة أمل

الخميس 14/ديسمبر/2023 - 08:48 م 12/14/2023 8:48:32 PM

وجه الشعب المصرى العظيم لطمة قوية على وجه الإمبريالية العالمية، وكافة القوى الاستعمارية فى العالم، من خلال مشهد الانتخابات الرئاسية غير المسبوق، الذى أكد أن وحدة المصريين عصية على الاختراق، وأن مخطط إضعاف مصر، وتقسيم دول المنطقة، ينهار كالمعتاد على صخرة الإرادة المصرية..

النجاح الكبير الذى حققته الانتخابات الرئاسية من خلال المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة من المصريين فيها مقارنة بأى استحقاقات انتخابية سابقة كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها أن الشعب المصرى العظيم لديه وعى وإدراك كاملان بأن هناك العديد من الظروف الإقليمية والدولية الصعبة والمعقدة، والتى تحتم استمرار تماسك وحدة المصريين ووقوفهم صفاً واحداً خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.

اسمحوا لى أن أوجه التحية والتقدير للشعب المصرى الذى ضرب أروع المثل بالمشاركة الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما وجه رسالة قوية بأن الشعب المصرى يظهر معدنه الحقيقى فى أوقات الشدة والأزمات ولا يمكن لأى قوة فى العالم أن تهزمه أو تتلاعب به أو بمقدراته.

كل الشكر للشعب المصرى الذى قدم ملحمة وطنية كبيرة، تعكس إدراكه لحجم المخاطر التى تواجه الوطن.

كل الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات والتى لعبت دورًا بارزًا فى الانتخابات الرئاسية وجعلتها تخرج بالشكل الحضارى اللائق بمصر وتاريخها، حيث اتسم دورها بالشفافية والنزاهة والحيادية والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .