صفقة تبادل الأسرى.. صلاحية جديدة لرئيس الموساد لمجابهة حماس

ما زالت صفقة تبادل الأسرى تسيطر على الرأي العام العالمي، خاصة في إسرائيل، تزامنا مع استمرار القصف على غزة.

وتظاهر أمس الأربعاء، إسرائيليين من أهالي الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية، ضمن عمليات المقاومة في 7 أكتوبر.

صلاحية عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن نتنياهو منح رئيس الموساد صلاحية عقد صفقة تبادل أسرى مع حماس، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.

إسرائيل ألغت رحلة لرئيس الموساد إلى قطر

ونقلت وسائل إعلام أوروبية، أن إسرائيل ألغت رحلة ديفيد بارنيا رئيس الموساد إلى قطر، وكانت تهدف للتفاوض بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

فيما نشرت الصحيفة الأمريكية «بوليتيكو» نقلاً عن مصدر مقرب من مكتب نائبة الرئيس الأمريكي، أن النائبة الأمريكية كمالا هاريس تعتقد أن واشنطن يجب أن تكون أكثر صرامة مع نتنياهو.

هاريس دعت أن تكون واشنطن أقوى في السعي لتحقيق سلام طويل الأمد وحل الدولتين، فيما حثت المسؤولين وبينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن على إظهار مزيد من الحساسية تجاه المدنيين الفلسطينيين.