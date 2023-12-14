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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بدء تدريس اللغة الإيطالية في المدارس الحكومية من العام الدراسي المقبل

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم

وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مذكرة تفاهم مع ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، بهدف بدء تدريس اللغة الإيطالية في جميع المدارس الحكومية المصرية بداية من الصف الأول الإعدادى وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسى 2024 / 2025.

في إطار تطوير منظومة التعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي 2024 / 2025، بحيث يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى، وذلك بهدف امتلاكه المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل.

 

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وبناءً على ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ودولة إيطاليا، بهدف إدراج اللغة الإيطالية في نظام التعليم المصرى.

وستكون دراسة اللغة الإيطالية اختيارية في أول سنة دراسية (الصف الأول الإعدادى) وسيصبح الطالب بعد ذلك مقيدًا بالاستمرار في دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفنى، وستكون المدة الإجمالية لدراسة اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية المصرية (6) سنوات، وستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات اتقان اللغات الأوروبية المحددة بالاطار الأوروبى المرجعى العام للغات.

وسيتم تنفيذ هذه الاتفاقية فور الانتهاء من مراسم التوقيع، مشيرًا إلى أن جامعة سيينّا بإيطاليا بدأت العمل فى إعداد الخطوط الأساسية للمنهج الذى يتم تدريسه، وبناء على توجيهات الوزارة يتم استكمالها.

وأكدت الوزارة على أهمية إعداد المنهج، ودليل المعلم، والحقائب التدريبية، والتدريبات TOT، مؤكدًا على الإسراع في وضع الإطار العام لمنهج اللغة الإيطالية، والذي يليه وضع الوثيقة النوعية، ثم تأتي مرحلة تأليف الكتب.

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