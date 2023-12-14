"الأعلى للثقافة" يطلق دوائر الإبداع فى موسمها الجديد بالمنيا

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي بالشراكة مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية اليونيك EUNIC Egypt عن فتح باب التقديم فى مرحلة جديدة من مبادرة دوائر الإبداع Creative Circles، والتى تستهدف هذا العام بناء قدرات المدير الثقافى بمحافظة المنيا بدءا من يوم 15 ديمسبر 2023.

ودوائر الإبداع Creative Circle هى حاضنة لعدد من المشاريع الثقافية الصغيرة للشباب من القطاعين الحكومى وغير الحكومى، تعمل على تقديم الدعم التدريبى فى مجال الإدارة الثقافية لأصحاب المشاريع والمبادرات الثقافية، كما تمنح فى مرحلتها الأخيرة الدعم المالى والفنى للمشاريع الأكثر ابتكارا واكتمالا وفقا لضوابط ومحددات معلنة، والمشروع ممول من اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية اليونيك EUNIC Egypt.

وتأتى هذه المبادرة فى إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة الثقافة المرتبطة بخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتى تضمنت "دعم الصناعات الثقافية" كهدف استراتيجى، واستكمالا للتعاون المنعقد بين المجلس الأعلى للثقافة - الإدارة المركزية لشئون رئيس المجلس الأعلى للثقافة واتحاد المراكز الثقافية الأوربية الوطنية (Unci Egypt) فى مشروع دوائر الإبداعCreative circles 2، عام 2020 والذى توج فى 2022 -2023 بتوقيع بروتوكولى تعاون بين المجلس واتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية.

ويتضمن الإعلان تحديد الفئات المستهدفة وهم مديري الفنون وأصحاب المبادرات والمشاريع الثقافية من الشباب ممن لا يقل اعمارهم عن 18 عام فى (وزارة الثقافة ـ والقطاع المستقل /الأفراد) ويشترط فى المتقدمين أن يكونو أحد العاملين بالحقل الثقافى (الحكومي– القطاع المستقل / الأفراد) ممن لديهم مشروع أو فكرة مبتكرة أو مبادرة جادة وذو جدوى اجتماعية أواقتصادية أوبيئية يرغب فى العمل على تطويره، على أن يكون من قاطنى محافظة المنيا.

تتضمن الشروط أيضا :

الالتزام التام بحضور التدريب كاملا وعدم التغيب والالتزام بالمواعيد المحددة للتدريب.

التدريب مجانى بالكامل، وفى حالة تغيب المتقدم يحظر مشاركته فى أى تدريبات لاحقة.

آخر موعد للتقديم 31 ديسمبر 2023.



يتم التقديم من خلال الاستمارة الإلكترونية https://forms.gle/3UrzeHiPBHmeDT3W6

ولمتابعة المزيد من التفاصيل عن البرنامج التدريبي يمكنكم التواصل معانا من خلال:

البريد الألكتروني: [email protected]

صفحة التواصل الأجتماعي عبر الفيسبوك https://web.facebook.com/CreativeCircles1