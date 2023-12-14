نقابة المعلمين تهدى درع التميز لتعليم قوص

دعا عبدالشافى مرتضى رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بمركز قوص ، جميع القيادات التنفيذية والشعبية وجمع المعلمين للوقوف أمام ملحمة الابداع والتميز التى سطرتها إدارة قوص التعليمية خلال فترة الانتخابات الرئاسية والتى تناقلتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والتى ساهمت بشكل كبير فى حشد المواطنين أمام لجان الاقتراع بالمدينة وقرى المركز موجهاً الشكر لفريق عمل إدارة قوص التعليمية بقيادة عبدالله القبانى المدير العام وكنانة فنجرى ابوجبل وكيل الإدارة .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها اليوم نقيب المعلمين بقوص لمكتب مدير تعليم قوص والتى أعرب خلالها عن امتنانه بما قامت به غرفة عمليات إدارة قوص التعليمية والتى كان لها السبق والدور الكبر فى عملية الحشد الشعبى للمعلمين والمواطنين أمام لجان الاقتراع من بدء عملية التصويت فى اليوم الأول معولا على الدور الفاعل لمسيرة المعلمين والطلاب فى اليوم الأول والتى انطلقت من أمام لجنة مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين وحتى مدرسة شركة السكر الثانوية بنات مقر لجنة الوافدين.

وكرم نقيب معلمى قوص عبدالله القبانى مدير عام الإدارة واهداه درع التميز من اللجنه النقابية كما كرم غرفة عمليات التعليم على الدور البارز الذى لعبته وساهم بشكل كبير فى حشد وتنظيم عملية التصويت ، كما اهدى النقيب درع التميز لادارة الخدمات والأنشطة الطلابية ومجلس أمناء تعليم قوص وأمن الادارة وقسم العلاقات العامة والإعلام على التغطية الحيه لعملية الإقتراع التى تناقلتها اغلب وسائل الإعلام لحظة بلحظة .