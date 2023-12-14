الخميس 14 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

اتفاقية لتطوير مقاتلات الجيل الثاني بين إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان

برنامج GCAP
برنامج GCAP

وقعت إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان على اتفاقية ثلاثية لتطوير برنامج (GCAP) لتطوير مقاتلات من الجيل الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) اليوم الخميس، أنه تم توقيع الاتفاقية في اليابان من قبل وزراء الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو والبريطاني جرانت شابس والياباني مينورو كيهارا، ومن المقرر أن تدخل المقاتلة المتقدمة الجديدة من طراز "العاصفة" الخدمة في عام 2035، على أن يتم تصنيعها في المملكة المتحدة.

وكانت مذكرة التفاهم بشأن المشروع والتي تم توقيعها في وقت سابق قد أشارت إلى أن التعاون الثلاثي في (GCAP) هو أول مشاركة لليابان في مشروع دفاعي بهذا المستوى مع دول أخرى غير الولايات المتحدة، كما أنه أول اتفاقية بهذا الحجم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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