مرشح للأوسكار.. "البيت الروسي" بالقاهرة يعرض فيلم الحرب العالمية الثالثة بالروسي

أكد المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، أنه سيتم عرض فيلم "الحرب العالمية الثالثة" للمخرج الإيراني هومان سيدى إنتاج 2022، فيالسادسة والنصف مساء السبت 16 ديسمبر الجارى، الفيلم ترشيح الصحفية نيفين الزهيري، وتقديم شريف جاد نائب رئيس جمعية الفيلم ،وهو بطولة محسن تنابنده ، ومهسا حجازى، يأتي ذلك في إطار عروض جمعية الفيلم الأسبوعية.

تدور أحداث الفيلم حول شكيب عامل بأجر يومي ويعيش من دون مأوى، فقد زوجته وابنه في زلزال منذ سنوات، على مدى العامين الماضيين،كان على علاقة غرامية مع لادن، وهي إمرأة صماء وبكماء، حصل على وظيفة في موقع بناء، تبين أن موقع البناء الذي يعمل فيه هو موقعتصوير فيلم عن الفظائع التي ارتكبها هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

وخلال هذا العمل يحصل شكيب على منزل وفرصة العمر، بسبب الشبه بينه وبين هتلر ، وعندما تعلم لادن عن دوره السينمائي وعن المنزل، تأتي إلى مكان عمله وتطلب المساعدة منه للبقاء معه في المنزل، ولكن جميع خطط شكيب تفشل.

أختير الفيلم ليمثل إيران لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية 2023 ، حصل علي الجولدن تيلوب في مهرجان اسطنبول السينمائي، جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان فريبورغ السينمائي الدولي، ورشح للجائزة الكبري بنفس المهرجان، رشح لجائزة أفضل فيلم أجنبي من الفيبرسي بمهرجان بالم سبرينج السينمائي، فاز بجائزة الفيبريسي لأحسن فيلم بمهرجان ستوكهولم السينمائي، رشح للجائزة الكبري بمهرجان طوكيو السينمائي، بينما حصل علي جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، حصل الفيلم علي جائزة احسن فيلم في جائزة آفاق البندقية بمهرجان فينيسيا السينمائي، وحصل بطل الفيلم محسن تنابنده علي جائزة أحسن ممثل.