ارتفاع جماعي بالأسهم الأوروبية اليوم الخميس 14-12-2023

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الخميس 14-12-2023، مدعومة بمكاسب لأسهم قطاع العقارات وتراجع في عوائد سندات منطقة اليورو مع تفاؤل المستثمرين بتلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض تكاليف الاقتراض في 2024 وترقبهم لقرار البنك المركزي الأوروبي.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.6 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، كما سجل المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية في منطقة اليورو ستوكس يوروب 50 ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمئة ووصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.

كما لامس المؤشران كاك-40 الفرنسي وداكس الألماني أعلى مستوياتهما على الإطلاق وارتفعا 1.5 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

وقفزت أسهم قطاع العقارات 6.4 بالمئة وتصدرت القطاعات الرابحة.

وأبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت على الأرجح بسبب تراجع التضخم، وأن الحديث عن خفض الفائدة صار "محل نظر".

ويتحول التركيز الآن لترقب قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي المتوقع صدوره في 13:15 بتوقيت غرينتش مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

البورصة المصرية تربح 12.7 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 12.7 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.682.1 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 24969نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.17%

صعد مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1%.

اعتمدت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الموازنة التخطيطية للعام المقبل 2024.

قالت الشركة في بيان للبورصة أنها تستهدف تحقيق صافي ربح قبل الضرائب بقيمة 32.76 مليون جنيه، مقابل 24 مليون جنيه مستهدف تحقيقها خلال العام الجاري 2023.

كما تستهدف الشركة تحقيق مبيعات بقيمة 154 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 128 مليون جنيه في 2023.

حققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية- فوديكو، صافي ربح بلغ 19.79 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 11.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 106.13 مليون جنيه، مقابل 72.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.