ارتفاع أسعار الذرة الصفراء من 400 إلى 600 جنيه للطن

أسعار الذرة الصفراء.. حالة من الارتفاعات تشهدها أسعار الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم، الخميس، في الأسواق المصرية ولدى تجار الجملة، على مستوى جميع أنواعها المختلفة الأرجنتيني والبرازيلي والأوكراني، حيث بلغ مقدار الارتفاع ما بين 400 إلى 600 جنيه بالطن، لمعظم الأنواع.

في وقت سابق، أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن الإفراجات الجمركية عن الإعلاف لم تسهم في انخفاض أسعار الذرة الصفراء فقط بل ساهمت في تراجع أسعار الدواجن والكتاكيت في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أنّه تمّ الإفراج حتى الآن عن 7.3 مليون طن من خامات الأعلاف، في ظل أن هناك توقعات بمزيد من الإفراجات، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى.

تعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يرغب العديد من أصحاب المزارع والمربين في التعرف على سعر طن الذرة الصفراء في مصر اليوم.

سعر الذرة اليوم الخميس لدى تجار الجملة:

الذرة الصفراء

الذرة البرازيلي:

قفز سعر طن الذرة البرازيلي عند 13,500، بدلًا من 12,900 جنيه، بزيادة 600 جنيه للطن.

الذرة الأرجنتيني:

وزاد سعر طن الذرة الأرجنتيني، بمقدار 600 جنيه، ليسجل 13,500 جنيه.

الذرة الأوكراني:

سجل سعر طن «الذرة الأوكراني»، صعودًا اليوم، بنحو 400 جنيه، ليسجل سعر الطن 12,300 جنيه.

سعر الذرة العالمي:

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذرة في بداية تداولات اليوم، في بورصة شيكاغو التجارية، حيث زاد عقد مارس 2024، بمقدار 2.25 إلى 481.75 سنتًا للبوشل.

وانتعش عقد مايو 2024، ببداية تعاملات اليوم، عند 494.5 سنت للبوشل، بمقدار ارتفاع 2 سنت، وقت كتابة الخبر.