زكي عباس: توجيهات الرئيسي لاستكمال مشروع مستقبل مصر تهدف لحماية الأمن الغذائي

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية لمشروع مستقبل مصر، تهدف إلى حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، وذلك في إطار الخطة التنموية الشاملة لمصر.



وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي حريص دائما على مواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية وظهر ذلك من خلال اهتمامه بالمشروعات القومية الزراعية والصناعية وغيرها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر في الأساس دولة زراعية ولذلك يمثل القطاع الزراعي أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدولة المصرية وظهر ذلك من خلال انحياز الرئيس السيسي للفلاح المصري وتقديم كل سبل الدعم له لدوره في حلقات الأمن الغذائي بما يؤمن المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع مستقبل مصر يستهدف تطوير المنظومة الزراعية، ودعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، وإنتاج المحاصيل الموجهة للتصدير، وأنشطة الزراعة المحمية، والإنتاج الحيواني، وغيرها.

يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ووجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة لاستكمال الأهداف الاستراتيجية للمشروع، بما ينعكس على خطة الدولة في التوسع الزراعي.