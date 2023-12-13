محافظ جنوب سيناء يلتقي خريجات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

التقى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء مجموعة من خريجات الدفعة الأولى لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والتى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، هنأ المحافظ الخريجات على نجاحهن في البرنامج، مؤكدا على أهمية دور المرأة في المجتمع، ودورها الفعال في التنمية، وضرورة دعمها وتمكينها من خلال البرامج التدريبية التي تؤهلها لتولي المناصب القيادية.

وفي سياق منفصل قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء يرافقة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة ، بتفقد الأعمال الجارية بميدان يربط بين طريق كورنيش الجبيل و طريق كورنيش جامعة الملك سلمان..

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