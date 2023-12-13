الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يلتقي خريجات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء مجموعة من خريجات الدفعة الأولى لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"، والتى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وخلال اللقاء، هنأ المحافظ الخريجات على نجاحهن في البرنامج، مؤكدا على أهمية دور المرأة في المجتمع، ودورها الفعال في التنمية، وضرورة دعمها وتمكينها من خلال البرامج التدريبية التي تؤهلها لتولي المناصب القيادية.

وفي سياق منفصل قام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء يرافقة الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة ، بتفقد الأعمال الجارية بميدان يربط بين طريق كورنيش الجبيل و طريق كورنيش جامعة الملك سلمان..

FB_IMG_1702493821314
FB_IMG_1702493821314
FB_IMG_1702493819463
FB_IMG_1702493819463
FB_IMG_1702493817507
FB_IMG_1702493817507
الجريدة الورقية