ميناء جربوب.. ملحمة بتكلفة 10 مليارات دولار

عملية التطوير تنتهى أكتوبر ٢٠٢٥

تولى وزارة النقل اهتماماً كبيراً بتطوير الموانئ المصرية منها ميناء جربوب الذى يعد من أهم الموانئ المصرية على ساحل البحر المتوسط.

ويقع ميناء جربوب على بعد 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح وتحديداً بمدينة النجيلة.

وكانت قد بدأت عملية تطوير الميناء فى أكتوبر 2015، ومن المقرر أن تنتهى فى أكتوبر 2025 أى 10 سنوات من التطوير بتكلفة إجمالية 10 مليارات دولار، وتم تنفيذ خطة التطوير على 3 مراحل.

والأسبوع قبل الماضى وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم مع الحكومة الكورية الجنوبية ممثلة فى شركة s t x الكورية الجنوبية بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتى تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحرى وتقوم شركة ميناء جرجوب بتجهيز وإدارة وتشغيل وصيانة ميناء «جرجوب» البحرى من حيث الأرصفة والبنية التحتية وفقاً للمواصفات الفنية القياسية كما ستقوم شركة s t x الكورية الجنوبية بتقديم دراسة جدوى خاصة بمشروع تطوير ميناء جرجوب بجميع مراحله.

المشروع تم تقسيمه على 3 مراحل يستهدف وضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية كما يستهدف المشروع تسكين 40 مليون مصرى فى العقود الأربعة المقبلة، ضمن خطة إقامة مجتمعات جديدة فى مطروح والعلمين ورأس الحكمة كما توفر مشروعات ميناء جرجوب نحو 30 ألف فرصة عمل وميناء جرجوب هى الأقرب لسواحل أوروبا وتربط قارة أوروبا بأفريقيا.

ويصل طول رصيف الميناء المدنى إلى 1080.8 ألف متر، بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخرى لكسر الأمواج بطول 3 كم فى عمق البحر، تنفذه تحالف 16 شركة عالمية، كما يضم المشروع إقامة ميناء تجارى وسياحى عالمى لخدمة الأنشطة والمشروعات السياحية وميناء حاويات تجارى عالمى، لخدمة عدد من المشروعات العملاقة التجارية والصناعية لشركات عالمية وأيضاً يضم المشروع منطقة جرجوب إقامة عدد من الفنادق العالمية وسيخلق مجتمعات عمرانية حوله ومنطقة اقتصادية وصناعية لوجيستية ومدينة سياحية عالمية ومركز اقتصادى على مساحة 54 كيلو.

كما أن تطوير ميناء جربوب سيسهل عملية التبادل التجارى مع دول المتوسط، كما يعتبر الميناء مكملا لحركة التنمية العمرانية فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، كما أن تطوير ميناء جربوب لا يمثل عائدًا تجاريًا فقط لأنه يمثل عائدًا تنمويًا يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية بإنشاء العديد من المصانع والمدن الجديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية فى منطقة الساحل الشمالى الغربى لمصر، بالإضافة إلى جذب السياحة إلى مدن البحر المتوسط.