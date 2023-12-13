كلام_X_الرياضة

الأربعاء 13/ديسمبر/2023 - 07:51 م 12/13/2023 7:51:34 PM

إن الثقة فى النفس تجعل لاعب الكرة يسعى إلى تشجيع من حوله من رفقاء فى الملعب وخارجه، لكونه لاعب يحب النجاح ويعتبر نجاح الآخرين نجاحًا له.

إن الثقة بالنفس أيضاً توفر الوقت والمجهود وتزيد من فرصة الإنجاز، حيث إن الواثق من نفسه لديه تحفيز ذاتى، وبالتالى يحفز من حوله ويعطيهم الثقة فى أنفسهم ويسعون إلى الإنجاز.. أن ما يحدث فى النادى الأهلى من إضاعة أهداف وتردد فى التصويب ويفضل اللاعب أن يمرر للآخرين بدلًا من التصويب! أحد أسبابه المبالغة فى تكرار مقولة أن النادى الأهلى يحتاج إلى مهاجم كررها كولر والإدارة مرات ومرات ومن ورائهم جيوش من الصحافة والمذيعين والمحللين بخلاف البرامج الرياضة مما أفقد كثير من لاعبى ومهاجمى الأهلى الثقة فى أحراز الأهداف رغم فوز هذه المجموعة بكل البطولات التى خاضوها! قبيل انتشار حمى (الأهلى ينقصه مهاجم)، والأمر الثانى افتقاد العدالة! فبينما نرى كولر يصر على لاعب غير صالح ويقصى أولاد النادى ولا يعطيهم أى فرص بالمقارنة باللاعب المختار! وأصبحنا نرى البعض يريد أن يثبت نفسه للمدرب بالمبالغة فى الأمساك بالكرة والترقيص حتى تنقطع منه الكرة ويضيع مجهود الفريق! ومن هنا أصبحت النتائج فى مهب الريح وكثرت التعادلات فى المباريات وضاعت بطولتين هماتين، ومع هذا كله ما زال اللاعبين تتحمل الضغوط والعُكوسات الداخلية والخارجية ومع ثقة جماهيرهم العريضة فيهم وثقة اللاعبين فى أنفسهم سيكونون قادرين على إعادة أهلى زمان لنا، والبداية ستكون من السعودية فى جدة غدًا الجمعة.

وفى نفس الوقت سيبدأ الأهلى البطولة وهو النادى الحاصل على لقب النادى الأفضل فى أفريقيا لعام 2023، ومن بين صفوفه أفضل هدف لمحمود كهربا وأفضل لاعب داخل القارة لـبيرسى تاو، ولذلك مع هذا الكم من الدفعية من ثقة القارة السمراء فى ناديكم وفيكم نتقدم بكل الدعم والحب للنادى الأهلى فى مشواره العالمى لتحقيق حلمنا والذى تنتظره الجماهير المصرية.

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