"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية علاجية مجانية بالقرى

تنظم مديرية الصحة في المنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية منشأة الدهب إحدى قرى مركز ومدينة المنيا ، على مدار يومين متتاليين 13 و14 من ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان ، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

مع تقديم الخدمات الطبية ، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.