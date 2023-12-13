الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية علاجية مجانية بالقرى

القوافل الطبية
القوافل الطبية

تنظم مديرية الصحة في المنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية منشأة الدهب إحدى قرى مركز ومدينة المنيا ، على مدار يومين متتاليين 13 و14 من ديسمبر الجاري، ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

 

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان ، والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجية المجانية ، تضم العديد من التخصصات منها " الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن "، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين.

 

مع تقديم الخدمات الطبية ، من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة ، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان ، وتحويل الحالات التي تحتاج لإستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا وكيل الوزارة ، إلى أن القوافل الطبية الطبية العلاجية المجانية ، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ، في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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