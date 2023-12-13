إعلان الطوارئ بالبحيرة فور سقوط الأمطار على  مراكز المحافظة

شهدت محافظة البحيرة منذ أمس أمطار متوسط وفى بعض الاحيات غزيرة حيث بدءت الامطار بمدن المحافظة الجنوبية والوسطى مثلا الدلنجات وكوم حماده وايتاى البارود ووادى النطرون وحوشى عيسى وابوالمطامير واستمرت الامطار حتى الساعات الاولى من نهار اليوم كما شهدت اليوم المدن الشمالية والقريبة منبدءت الامطار بمدن المحافظة الجنوبية والوسطى امطار غزيرة منذ صباح اليوم حيث أكدت الدكتورة/ نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة إنتشرت على الفور وفقاً لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

حيث يتم رفع التجمعات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الشوارع والميادين.

كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة بإتخاذ اللازم ورفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار من خلال :المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.و مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.

و مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولاً بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

و مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.