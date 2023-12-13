تحسين مستوى الخدمات استجابة لشكاوى المواطنين بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين ، في جميع القطاعات الخدمية ، مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين، والإستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها.

وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً ، إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة ، لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم فحص شكاوى المواطنين، والتي أفادت بإنقطاع المياه بقرية صفط الخمار ، حيث تم تلافي الشكوى بتشغيل البئر الإرتوازية بالقرية بكامل طاقتها ، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لتوفير المياه للمواطنين، إلى جانب المرور على المطابق والبالوعات الخاصة بالصرف الصحي ، بمحيط المدارس بقرية تله، والتأكد من صلاحيتها وتغيير التالف منها ، حفاظاً على سلامة المواطنين.

وفى ذات السياق، أكد عماد حسن رئيس مركز بنى مزار شمال المنيا ، أنه تم الإستجابة لعدد من شكاوى المواطنين منها ، شكوى "بقرية الحسينية" بخصوص رفع كفاءة الطرق ، وتحسين حركة السير ، حيث تم تسوية طريق نزلة الدليل إلى قرية كفر الشيخ إبراهيم، وشكوى أخرى تفيد بوجود كسر بخط المياه الرئيسي ، بشارع عزبة العجمي بحي شرق المدينة ، وتم حل إزالة أسباب الشكوى وإصلاح العطل ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فيما بدأت الوحدة المحلية بقرية أبو جرج ، فى بناء سور على الترعة أمام مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق ، حفاظا على سلامة التلاميذ.