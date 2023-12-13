الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحسين مستوى الخدمات استجابة لشكاوى المواطنين بالمنيا

جولة المتابعة
جولة المتابعة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين ، في جميع القطاعات الخدمية ، مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين،  والإستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها.

 

وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتاً ، إلى أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة ، لحل مشاكل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم فحص شكاوى المواطنين، والتي أفادت بإنقطاع المياه بقرية صفط الخمار ، حيث تم تلافي الشكوى بتشغيل البئر الإرتوازية بالقرية بكامل طاقتها ، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لتوفير المياه للمواطنين، إلى جانب المرور على المطابق والبالوعات الخاصة بالصرف الصحي ، بمحيط المدارس بقرية تله، والتأكد من صلاحيتها وتغيير التالف منها ، حفاظاً على سلامة المواطنين.

 

وفى ذات السياق، أكد عماد حسن رئيس مركز بنى مزار شمال المنيا ، أنه تم الإستجابة لعدد من شكاوى المواطنين منها ، شكوى "بقرية الحسينية" بخصوص رفع كفاءة الطرق ، وتحسين حركة السير ، حيث تم تسوية طريق نزلة الدليل إلى قرية كفر الشيخ إبراهيم، وشكوى أخرى تفيد بوجود كسر بخط المياه الرئيسي ، بشارع عزبة العجمي بحي شرق المدينة ، وتم حل إزالة أسباب الشكوى وإصلاح العطل ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، فيما بدأت الوحدة المحلية بقرية أبو جرج ، فى بناء سور على الترعة أمام مدرسة الشيخ مصطفى عبد الرازق ، حفاظا على سلامة التلاميذ.

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