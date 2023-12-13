محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات المراكز والأحياء للتأكد من جاهزيتها

لمواجهة الأزمات والكوارث

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اصطفاف معدات المراكز والأحياء، وشركات المرافق وقطاعات الخدمات بالمحافظة وذلك بمكان الاصطفاف بقرية اسكندرية التحرير التابعة لمركز أسيوط للاطمئنان على جاهزية المعدات والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك تنفيذًا لخطة المحافظة وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة الاستعداد بشكل كامل لموسم الشتاء واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية في جميع مراكز المحافظة.

وشهد الاصطفاف المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، وحسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وبعض رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه المعدات المشاركة في الاصطفاف وشاهد تشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات المشاركة من أوناش ولوادر وحفارات ووحدات تدخل سريع وسيارات شفط مياه وسيارات شفط الأتربة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات ، كما شاهد معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وسيارات الاسعاف واطمأن على تدريب كافة العاملين بمختلف القطاعات على استخدام تلك المعدات بكفاءة وجاهزيتها لتنفيذ أية مهام في أي وقت ، ووجه المحافظ الشكر لكافة المشاركين في الاصطفاف لجاهزيتهم واستعدادهم وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.

وأوضح المحافظ، إنه تم إجراء عدة تجارب عملية وسيناريوهات إدارة الأزمات المتوقعة منها اصطفاف معدات شفط مياه الأمطار والسيول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والتي تم تدعيمها بعدد 6 وحدات جديدة لنزح ورفع مياه الأمطار بقيمة 5,5 مليون جنيه وذلك في إطار استعدادات المحافظة لمواجهة أية حالات طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية وتقلبات للطقس فضلًا عن معدات وامكانات الشركة الأخرى والتي تضم )معدات رفع مياه أمطار ـــ سيارات مياه ـــ سيارات كسح ـــ نافوري ـــ مدمج ـــ فاكيوم ـــ كباش ـــ ورش متنقلة ـــ طلمبات غاطس( ، فضلا عن تنفيذ اصطفاف معدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة والتى تميزت بتنوع المعدات وجاهزيتها لمواجهة أية أزمات وخاصة بعد تحديث اسطول السيارات والمعدات التابعة للوحدة ، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين كافة مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والاحياء مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين وهي (2135858/ 088) و ( 2135727/ 088) على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة نظمت بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 112" والذي تم تنفيذه بالمحافظة خلال الأشهر الماضية ،في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات وتم خلاله مناقشة وعرض الموقف التعبوي للتدريب العملي المشترك ومهام الأجهزة التنفيذية المشاركة وفرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة ( المواقف الطارئة - الأزمات- الكوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة ومنها التدريب على حدوث سيول مفاجئة وما ترتب عليها من حوادث وتداعيات