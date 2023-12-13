أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء بسوق العبور للجملة.. وارتفاع الملوخية

واصلت أسعار الخضروات تباينها خلال التعاملات الصباحية للبيع والشراء اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية والمحلية وسوق العبور للجملة، باستثناء الملوخية التي ارتفعت وسجلت مابين 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضار اليوم الأربعاء في سوق العبور للجملة

الخضار

سعر الطماطم بين 4 : 7 جنيهات للكيلو (شوال).

سعر البطاطس بين 8 : 14.5 جنيه للكيلو (شوال).

سعر البصل بـ 15 : 27 جنيهًا للكيلو ( شوال).

سعر الكوسة من 8 : 14 جنيهًا (قفص).

سعر الجزر بدون عروش من 4.5 : 5.5 جنيه.

سعر الفاصوليا من 6 : 10 جنيهات للكيلو ( شوال-تكنة بلاستيك).

سعر الباذنجان البلدي 2 : 4 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي 2 : 3.5 جنيه للكيلو (شوال-كرتونة-قفص).

سعر الباذنجان الأبيض من 2 : 6 جنيهات للكيلو ( شوال-قفص).

سعر الفلفل الرومي بلدي 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص-شوال).

سعر الفلفل الرومي صوب 6 : 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل حامي بلدي من 5.5 : 8.5 جنيه للكيلو.

سعر الفلفل حامي صوب من 8 : 14 جنيهًا للكيلو

سعر الفلفل الألوان من 20 : 32 جنيهًا للكيلو ( قفص).

سعر الملوخية بين 10 : 12 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الخيار صوب 9 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص).

سعر الخيار بلدي 9 : 11 جنيهًا للكيلو (قفص).

أسعار البامية من 40 : 45 جنيهًا للكيلو (مقطف خوص).

أسعار البسلة 22 : 24 جنيهًا للكيلو.

أسعار السبانخ بين 0 : 10 جنيهات للكيلو

سعر القلقاس بين 10 : 13 جنيهًا للكيلو (شوال).

سعر البطاطا بين 3 : 8 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار الثوم من 35 : 85 جنيهًا للكيلو (شوال-كرتونة).

سعر اللفت 1.5 : 2.5 جنيه للكيلو ( شوال).

أسعار البنجر 3 : 5 جنيهات للكيلو (شوال).

أسعار القثاء 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

سعر بصل أخضر 8 جنيهات (الرابطة).

سعر خس 5 جنيهات (الرابطة).

سعر خس الكابوتشي 3 : 5 جنيهات (الرابطة).

سعر الكرنب 2.5 : 3.5 جنيه (الواحدة 3 كيلو).

سعر كرنب سلطة 6 : 9 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر كرنب أحمر 6 : 9 جنيهات (الواحدة كيلو)

سعر القرنبيط 3 : 4 جنيهات (الواحدة 2 كيلو)

سعر البروكلي 7 : 13 جنيهًا.

سعر فجل أحمر 3 : 5 جنيهات (الرابطة كيلو)

شبت 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

بقدونس 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

جرجير 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

كسبرة 50 : 70 جنيهًا للكيلو (100 رابطة).

سجل سعر نعناع 7.5 جنيه للكيلو (100 رابطة).

سجل سلق 7.5 جنيه للكيلو (10 رابطة كيلو).

سعر قرع عسل 18 : 24 جنيهًا (الواحدة 6 كيلو).

سعر عيش الغراب 80 جنيهًا (كرتونة 2 كيلو).