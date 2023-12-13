إحصائيات الأهلى أمام أندية السعودية قبل صدام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام نظيره اتحاد جدة السعودي، في اللقاء الثاني بكأس العالم للأندية التى سيجمع الفريقين ضمن منافسات البطولة.

تاريخ الأهلي أمام الأندية السعودية

وتقابل فريق الأهلي أمام الأندية السعودية في 18 مباراة، حقق من خلالهما النادي المصري الانتصار في10 لقاءات، وتعرض للهزيمة في 5 مواجهات وأدرك التعادل في ثلاث مباريات أخرى.

وعلى الجانب الآخر، خاض الأهلي 4 مواجهات بطولة كأس العالم للأندية أمام فرق السعودية حقق من خلالها النتائج الآتية.

استطاع الأهلي الفوز على الهلال بهدف نظيف، فيما انتصرعلى الشباب بهدفين دون رد.

وخسر المارد الأحمر على يد الشباب بهدفين مقابل هدف، بينما تلقى الهزيمة من اتحاد جدة بهدف نظيف.

كما تقابل أبناء القلعة الحمراء في 3 لقاءات أمام الأندية السعودية بالبطولة العربية وأسفرت عن الآتي:

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، كما تخطى عقبة أهلي جدة بنتيجة 3 / صفر.

وتلقى الأهلي الهزيمة على يد فريق الشباب السعودي في نصف نهائي البطولة العربية بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد التعادل بهدف لمثله.

ويشارك الأهلى بصفته بطل أفريقيا، رفقة اتحاد جدة "منظم البطولة"، بصفته بطل الدوري السعودي عن الموسم الماضي.

ويتقابل اتحاد جدة السعودي أمام نظيره الأهلي المصري بمونديال الأندية لموسم 2023، الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، على ملعب "الجوهرة المشعة" فى مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.