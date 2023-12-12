غلق الصناديق وبدء فرز الأصوات باللجان الانتخابية بقنا

بدأت اللجان الانتخابية العامة والفرعية بمحافظة قنا، منذ قليل مساء اليوم الثلاثاء، فرز الصناديق بعد غلق اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

وشهد اليوم إقبالاً كبيراً من كافة فئات المجتمع خاصة السيدات و من الرجال وكبار السن والشباب والسيدات، فى مشاهد تعبر عن مدى حرص المواطنين بقنا فى أداء واجبهم الوطنى فى إختيار رئيس الجمهورية.

الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة قنا، داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من ابناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة، وذلك على مدار 3 أيام متتالية بدأت اليوم الأحد وتنتهى يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 ديسمبر .