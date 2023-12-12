الإجهاد واللامبالاة علامة على الإصابة بقصور الغدة الدرقية

حذرت فيرونيكا نيوداخينا، أخصائية الغدد الصماء، من أن الفقدان المستمر للقوة واللامبالاة، إلى جانب الشعور بالضعف العام، لا يمكن أن يحدث بسبب الإجهاد، ولكن بسبب خلل في الغدة الدرقية.

والغدة الدرقية مسؤولة عن العديد من العمليات في الجسم، من إدارة الحالة المزاجية والشهية إلى تنظيم وظائف القلب ودرجة حرارة الجسم، وإذا كانت الغدة الدرقية لا تنتج ما يكفي من الهرمونات، فإن ذلك يؤثر على صحة الشخص بالإضافة إلى ذلك، في بعض الأحيان يمكن أن يسبب قصور الغدة الدرقية اضطرابات تناسلية وحتى العقم، كما يقول نيوداخينا.

وتحدثت أخصائية الغدد الصماء أولغا يورييفا لـ MedicForum عن أعراض وأسباب قصور الغدة الدرقية.

وتقول يورييفا: "إن أعراض قصور الغدة الدرقية يمكن أن تكون غامضة ويمكن أن تحاكي في كثير من الأحيان حالات أخرى".

تشمل الأعراض ما يلي:

تغيرات الدورة الشهرية

إمساك

اكتئاب

جفاف الشعر وتساقط الشعر

جلد جاف

ارتفاع مستويات الكولسترول

تعب

زيادة الحساسية للبرد

صوت أجش

آلام المفاصل وتيبسها وتورمها

مشاكل في الذاكرة

آلام وتصلب العضلات

ضعف العضلات

وجه سمين

بطء معدل ضربات القلب

تورم الغدة الدرقية (تضخم الغدة الدرقية)

زيادة الوزن غير المبررة أو صعوبة فقدان الوزن

متلازمة النفق الرسغي