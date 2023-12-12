الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية

شهدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والمهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

ويستهدف البروتوكول تفعيل المسؤولية الاجتماعية لكلا الطرفين وخدمة قضايا التنمية وتبادل المنافع المشتركة بينهما، بحرم الجامعة البريطانية في مدينة الشروق.

جاء ذلك بحضور محمد محمد فريد خميس، أحد المؤسسين للجامعة البريطانية، والدكتور محمد اسماعيل، مستشار رئيس الجامعة البريطانية.

ويهدف البروتوكول إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة وفنية لطلاب الجامعة البريطانية في مصر خلال فترة الإجازة الصيفية في العديد من التخصصات مثل التخصصات الهندسية بفروعها المختلفة، وكذلك تخصصات نظم المعلومات والتخصصات المالية والتخصصات القانونية والعلاقات العامة والترويج وغيرها، فضلًا عن الاستعانة بأوائل خريجي الجامعة البريطانية في مصر للتعيين في مختلف التخصصات داخل الشركة، كما تضمن البروتوكول تقديم الجامعة البريطانية عدد من المنح الدراسية لأبناء العاملين بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في الكليات المختلفة وفقًا للشروط المحددة من قبل الجامعة.

وأكدت فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع الجامعة البريطانية بروتوكول تعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يعد بمثابة خطوة كبيرة وهامة للطلاب للحصول على فرصة تدريبية على أرض الواقع والاستفادة من خبرات واحدة من كبري شركات التنمية والتطوير العقاري في مصر، نظرًا لما تضمه من كوادر متخصصة في مجالات التدريب المختلفة.

الجامعة البريطانية منارة للعلم والمعرفة

وأضافت فريدة أن الجامعة البريطانية باعتبارها منارة للعلم والمعرفة في منطقة الشرق الأوسط، تسعي دائمًا لتشجيع الطلاب على بذل مزيد من الجهد والتطبيق ليكونوا مثال يحتذي به في سوق العمل المحلي والعالمي.

وأكدت فريدة خميس التزام الجامعة البريطانية تجاه طلابها بتوفير البيئة التعليمية والتدريبية المناسبة التي تجعلهم مؤهلون للحصول على أعلى معدلات التعليم بكفاءة عالية.

ونوه الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بأن الجامعة البريطانية تدعم النقلة النوعية التي تشهدها منطقة العاصمة الإدارية في هذه الفترة، كواحدة من أهم المدن الحديثة والمستدامة والذكية في مصر، والتي تعكس المفهوم الجديد لطبيعة الحياة السكنية في مصر، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر أي جهدًا لدعم هذة المشروعات التنموية سواء بالبحث العلمي أو إتاحة إمكانيتها المختلفة لخدمتها بما يحقق رؤية الدولة المصرية 2030، وتوجيهات فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية.

وأضاف الدكتور "لطفي"، أن الجامعة البريطانية تسعي دائمًا لتوقيع الاتفاقيات التي من شأنها خدمة طلابها وتوفير الفرص التدريبية المختلفة لهم، انطلاقًا من إيمانها بمبدأ التعليم بالممارسة والتطبيق، ولذلك تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الجامعة الرامية إلى تعزيز التعليم العملي وتوجيه الطلاب نحو تطبيق معرفتهم في بيئة واقعية تساعدهم على صقل مهارتهم وتأهيلهم لسوق العمل، كما تؤمن الجامعة البريطانية بدورها الرائد في تطوير التعليم العالي المصري وتوفير المنح المختلفة للطلاب المتفوقين، والسير على خطي مؤسس الجامعة الراحل الأستاذ فريد خميس.

وأكد المهندس خالد محمود عباس أن الجامعة البريطانية في مصر وعلى رأسها السيدة فريدة خميس رئيس مجلس الأمناء والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة وكذلك شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حرصوا دائمًا على التعاون المشترك وتقديم الدعم المتبادل وكان القرار بتوقيع هذا البروتوكول فقط لتنظيم عملية التعاون بين الجانبين، معربًا عن ثقته في أن حدث اليوم سيكون بداية لتعاون مستمر وبناء بيننا متمنيا كل التوفيق والنجاح للجامعة والعاملين بها.

وأضاف المهندس "خالد"، أن هذا لبروتوكول يأتي في إطار تفعيل المسئولية المجتمعية لكيانين كبيرين كل في مجاله ويهدف إلى الاستثمار في أهم عنصر في هذا الوطن وهو الانسان، كما يجسد هذا الحدث أيضا اهتمام كل طرف بمنتسبيه والعاملين معه ويعمل على توفير المعرفة والمساعدة في تقديم أفضل الفرص بالشكل الذي يعود بالنفع على الجميع.