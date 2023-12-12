تعليم قنا تنظم مسيرة حاشدة بالإعلام لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

نظمت مديرية التربية والتعليم بقنا مسيرة حاشدة تقدمها الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وقيادات المديرية وموظفيها وقيادات إدارة قنا التعليمية لحث المواطنين على التجاوب مع الحدث الانتخابي و تأدية الواجب الدستوري وإيمانا بدور التعليم في إرساء مبادىء المواطنة وتنمية الولاء والانتماء في نفوس الطلاب والمعلمين وحفاظاً على تماسك الدولة المصرية و استمرار الأمن والأمان في ربوعها ، و نقل صورة معبرة ومشرفة عن دور المؤسسات التعليمية فى نشر الوعي لدى الطلاب والمجتمع الخارجى للحث على المشاركة الإيجابية وتاثيرها في خلق جيل واع. انطلقت المسيرة مبكرا من أمام ديوان المديرية مروراً بديوان عام محافظة قنا.

وأعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن سعادته بتنظيم تلك المسيرة التى ضمت عدداً كبيراً من قيادات التربية والتعليم والموظفين وطلاب المدارس مشيداً بالدور الهام التى تقوم به مديرية التربية والتعليم وجميع الادارات التعليمية والمدارس التى بها مقار لجان انتخابية من تنظيم وتجهيز للمدارس والاستراحات لتسير العملية الانتخابية فى سهولة ويسر.

واستكملت المسيرة إلى مبنى إدارة قنا التعليمية ، وترجل الركب من أمام الإدارة إلى اللجان الانتخابية الموجودة بشارع الشنهورية بعد أن انضم إليهم وفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية و العاملين بالإدارة وحمل طلاب مدرسة قنا الزخرفية الثانوية العسكرية علم مصر بطول 100 متر في المسيرة التي تقدمها شباب الجوالة والمرشدات يحملون الأعلام ويتغنون بالأغاني الوطنية .

أشار الدكتور محمد السيد إلى أن المشاركة الانتخابية واجب أصيل يحرص على تأديته كل مصري مدرك لقيمة الوطن ودوره في الحفاظ عليه ، لدعم الدولة المصرية وحث المواطنين على الانتخابات الرئاسية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن طلاب المدارس الثانوية العام والفنى ممن أتموا ال 18 عام حريصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجب وطني، فضلا عن انها المرة الأولى التي يمارسون فيها حقهم الدستوري وانتخاب رئيس الجمهورية، ما جعلهم أكثر تشجيعا للتوجه إلى لجانهم الانتخابية.