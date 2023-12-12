إغلاق استوديو TimeSplitters Free Radical Design

لقد أغلقت شركة Free Radical Design، الشركة المكلفة بإعادة تشغيل TimeSplitters، أبوابها، وفقًا لبيانات الموظفين التي حصلت عليها Eurogamer. بالإضافة إلى ذلك، يقوم الموقع الرسمي للمطور الآن بإعادة التوجيه إلى خطأ 404، بالإضافة إلى نص يقرأ "لم يتم العثور على الشركة" ووجه حزين. انتقل الموظفون السابقون أيضًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن الإغلاق.

تم إصلاح الشركة مرة أخرى في عام 2021 خصيصًا لتطوير ألعاب جديدة تعتمد على امتياز TimeSplitters البائد منذ فترة طويلة. ومع ذلك، قامت الشركة الأم Embracer Group بتخفيض التكاليف خلال الأشهر القليلة الماضية، مما أدى إلى خفض إجمالي عدد موظفيها بأكثر من 900 شخص. في ذلك الوقت، لاحظنا أن التصميم الجذري الحر كان على الأرجح في ورطة، مما وضع عملية إعادة تشغيل TimeSplitters في طي النسيان.

خاطب الرئيس التنفيذي لشركة Embracer Lars Wingefors عملية الإغلاق في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، معربًا عن "الامتنان" لـ "العمل الرائع" الذي قام به الفريق. ومضى Wingefors ليقول إن الشركة الأم تتطلع إلى دعم الموظفين المسرحين "بقدر ما نستطيع خلال هذه الفترة الانتقالية". لكن لا توجد تفاصيل بخصوص مكافأة نهاية الخدمة أو أي شيء من هذا القبيل. يبدو أن أكثر من 50 شخصًا فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق، وهو أمر مؤسف للغاية.

المشكلة الأخرى هي أن هذا يعني على الأرجح وفاة امتياز TimeSplitters في الوقت الحالي، على الرغم من أنه من المحتمل أن تقوم شركة أخرى بالاستحواذ على IP في مرحلة ما. لقد أفلس التجسيد الأصلي لـ Free Radical في عام 2008 قبل أن يتم إحياؤه مؤقتًا للتعامل مع عملية إعادة التشغيل.

هذه ليست الشركة الوحيدة التي أرسلتها Embracer للتعبئة هذا العام. لقد أغلقت فجأة مطور Saints Row Volition مرة أخرى في أغسطس ويقال إنها تتطلع إلى بيع Gearbox لمطور Borderlands. استحوذت Embracer سابقًا على Gearbox مقابل حوالي 363 مليون دولار كجزء من صفقة أكبر بقيمة 1.4 مليار دولار.