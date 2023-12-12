لوحة فنية في مزاد قفز سعرها من 15 ألفا إلى 14 مليون دولار

بيعت لوحة فنية في مزاد علني مقابل 13.8 مليون دولار أمريكي، بعدما كان سعرها قبل عامين 15 ألف دولار فقط.

ونظمت دار مزادات سوزبي مزادًا الأربعاء الماضي، وتحمل اللوحة المبيعة اسم "عبادة الملوك"، وظهرت إلى النور للمرة الأولى في خمسينيات القرن الماضي.

ويعود رفع سعرها إلى 13.8 مليون دولار بعد التوصل أن راسمها هو الفنان الهولندي رامبرانت.

حاز على هذه اللوحة، التي يبلغ قياسها 24.384 × 18.542 سم، جامع التحف في أمستردام الهولندية هيلدرينغ سنة 1955، وبعد 30 عامًا، باعتها أرملته لأسرة ألمانية ظلت تملكها، إلى أن باعتها لدار المزادات كريستي في أمستردام في 2021.

قدرت الدار ثمن اللوحة قبل عامين بمبلغ يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف دولار، بزعم أن راسمها هو طالب أو شخص مقرب من فنان شهير.

واشترى شخص حينها اللوحة مقابل 910 ألف دولار، أي أعلى من القيمة التي حددها دار كريستيز بمقدار 50 ضعفًا.

في وقت لاحق، سلم المشتري اللوحة إلى دار سوزبي، وأجرى ممثلوها بحثًا عليها امتد لـعام ونصف العام، انتهت بتوصلهم إلى أن العمل هو من رسومات رامبرانت.

ووصفت دار المزادات العمل بأنه "ذو أهمية كبيرة"، حتى حددت قيمة بيعها في مبلغ يتراوح ما بين 12.6 مليونًا إلى 18.8 مليون دولار.