نجم ساطع يختفي لثوان.. حدث فلكي نادر

اختفى منكب الجوزاء، أحد ألمع النجوم التي يمكن مشاهدتها من الأرض، لفترة قصيرة في حدث فلكي نادر، قبل أن يعاود الظهور مرة أخرى.

وكشفت وكالة ناسا الفضائية، أن هذه الظاهرة تحدث مرة واحدة في العُمر، معتبرة أن وقوع هذا الأمر هو بمثابة فرصة للتعرف على كل ما هو جديد بشأنه.

يأتي اختفاء الجوزاء لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 12 ثانية، إلى مرور كويكب "ليونا" أمامه، رغم هذا، لن يتلاشى النجم تمامًا، بحيث سيظهر للمراصد الفلكية على الأرض، خاصة في جنوب أوروبا، وجزر البهاما، وجنوب فلوريدا، وجزء من المكسيك.

ويثير منكب الجوزاء مخاوف بشأن انفجاره، بسبب سطوعه المتقلب، رغم عدم توصل العلماء إلى سماته، بما فيها حجمه.

ويعتبر هذا النجم أشد سطوعًا من الشمس بآلاف المرات، وأكبر منه بـ700 مرة، بحيث إذا حل محله في مجموعتنا الشمسية سيمتد إلى كوكب المشترى.