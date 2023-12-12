جمال عبدالرحيم: الجميع اجتمع على حب حسن المنياوي وعلينا أن نفخر به

قال الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن وفاة حسن المنياوي كانت بمثابة الصدمة التي وقعت على الجميع، مستطردًا:" أنا أول من كتبت على الفيس بوك وبعدها وخلال ساعات تحولت كل الشبكات لسرادق عزاء لنعي حسن".

وأضاف عبدالرحيم، أن آلاف الصحفيين ينعون حسن، وهذا إن دل على شيء فيدل أن هذا الشاب محترم وخلوق واجتمع الجميع على حُبه، متابعًا: "من حقنا جميعًا أن نحزن ولكن علينا أيضًا أن نفخر به لكونه إنسان خلوق ومحبوب".

ونظمت نقابة الصحفيين، حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي، رئيس قسم الدين بجريدة الوفد، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وأسرته ولفيف من زملائه.