مجموعة الباتروس يحتفل بالعيد السنوى الأول لأكبر مدينة ترفيهية بالبحر الأحمر

بين عام وآخر يفاجئنا أحد وأبرز أهم رجال السياحة فى مصر والشرق الأوسط كامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر ومالك مجموعة بيك الباتروس للفنادق بعالم جديد داخل قطاع السياحة خاصة فى محافظة البحر الأحمر داخل مدينة الغردقة حيث تحتفل مجموعة «بيك الباتروس» للفنادق والمنتجعات السياحية بالعيد السنوى الأول لمدينة نيفر لاند للألعاب الترفيهية والمائية.

وتعد مدينة نيفر لاند أكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط، وذلك ضمن التخطيط لترويج الغردقة كمقصد سياحى عالمى متكامل الخدمات من منتجعات وألعاب مائية تنافس منطقة الشرق الأوسط وأيضًا مطاعم وكافيهات ومحال تجارية عالمية وبالطبع النشاط الترفيهى لا يكتمل إلا بالمسارح والعروض الفنية اليومية من كل ثقافات العالم.

وشهد الاحتفال بالعيد السنوي، حرص كامل أبو على رئيس مجلس إدارة مجموعة بيك الباتروس على استضافة عديد من شركات السياحة العالمية وعلى رأسها شركات تابعة للسوق الألماني، وقد اعرب كامل أبو على عن سعادته الشديدة بالاحتفال الخاص بالإنجازات التى تحققت من خلال المنتجع على المستوى السياحى، مؤكدًا ان المنتجع وجهة مشرفة للسوق المصرى السياحى وهو ما يدفع لتكوين صورة إيجابية عن السياحة المصرية فى السنوات القادمة لامتلاك مصر منتجعات سياحية كبيرة من بينها نيفرلاند «بيك الباتروس».

وحصدت مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية التى يمتلكها كامل أبو علي، على جوائز عديدة هذا العام كونها من أكبر منظمى الرحلات السياحية، إذ تم اختيار منتجع نيفرلاند داخل بيك الباتروس الترفيهية العالمية كأكثر المنتجعات من حيث المبيعات للسوق الألمانى على مستوى الغردقة البحر الأحمر.

الاحتفال بالعيد السنوى شهد حضور كوكبة من الشخصيات البارزة من ألمانيا وعدة دول على مستوى العالم، فى أطار مناقشة سبل زيادة وتعزيز الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المستهدفة من السوق الألمان.

وتشمل المدينة السياحية على ١٥٥٠ غرفة وجناحًا فندقيًا ومسرحًا كبيرًا لخلق تجربة سياحية ساحرة لمقيمى المنتجع ولكل زوار الغردقة والبحر الأحمر ومجموعة متنوعة من المطاعم والكافيهات التى تخاطب كل الأذواق العالمية، كما تحتوى أيضًا على العديد من المحال التجارية.

جدير بالذكر أن قص شريط افتتاح نيفر لاند أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، فى ديسمبر الماضى كأكبر مدينة ألعاب مائية ترفيهية بمصر والشرق الأوسط بهدف تنويع المنتج السياحى وجذب أكبر عدد من السائحين.