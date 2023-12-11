مرموش يبحث عن تفادي سيناريو زيدان في البوندسليجا

يواصل الدولي المصري عمر مرموش، جناح اَينتراخت فرانكفورت الألماني، تقديم العروض المميزة خلال الموسم الحالي، بعدما نجح في قيادة فريقه لفوز عريض على نظيره بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر البونديسليجا.

واستطاع مرموش خطف الأنظار إليه خلال الموسمين الماضيين مع الأندية التي لعب لها، حيث قدم اللاعب مستويات كبيرة مع فريقه السابق فولفسبورج، مما جعل كبار الأندية الألمانية تتهافت للتعاقد معه، حتى استقر به الحال للتوقيع لفرانكفورت خلال الموسم الحالي.

توهج زيدان في الدوري الألماني

محمد زيدان ويورجن كلوب

نجح محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق، في تقديم مستويات كبيرة مع الأندية الألمانية التي لعب لها، حيث لعب الدولي المصري لعدد من الأندية الألمانية الكبيرة منها فيردر بريمن، وماينز وهامبورج وبورسيا دورتموند.

وخاض زيدان مع الجراد الأصفر "بروسيا دورتموند" 73 لقاء، سجل 15 هدفاً وصناعة 10 أهداف بمجموع دقائق بلغ 3353 دقيقة خاضها.

كما حصل على بطولة الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند في موسم 2010/2011، بجانب حصوله على كأس الدوري الألماني عام 2006.

سبب انطفاء زيدان في الدوري الألماني

تعرض محمد زيدان لإصابات عديدة خلال فترته الأخيرة مع بوروسيا دورتموند الألماني، بجانب تطرقه لأمور خارج الملعب، مما أثرت على مشواره مع الأندية التي كان يلعب لها.

وكانت مسيرة محمد زيدان في نهايتها قد شهدت انحدارًا مفاجئًا خلال موسم 2015/2016، بعدما انتقل للعب ضمن صفوف الإنتاج الحربي، بعد تجربة فاشلة مع بني ياس الإماراتي.

مرموش يبحث عن تفادي أخطاء زيدان في الدوري الألماني

عمر مرموش

يبحث عمر مرموش عن تفادي الأخطاء التي وقع بها مواطنه محمد زيدان، حيث يرغب صاحب الـ 24 عامًا في تسطير مسيرة كروية ناجحة ومميزة في الدوري الألماني ومن ثم التفكير في الانتقال لأحد الدوريات الأوروبية الكبرى سواء الدوري الإسباني أو الإنجليزي.

ويعد مرموش أحد أبرز اللاعبين المصريين خلال الفترة الراهنة بجانب محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي يعد أسطورة للريدز، بعد الأرقام القياسية التي حققها اللاعب خلال الثماني سنوات الماضية.

ويحافظ لاعب فرانكفورت على مستواه، بل أصبح يقدم مستويات كبير خلال الفترة الحالية، حيث مرموش 24 مباراة خلال الموسم الحالي مع الفريق الألماني فى مختلف المسابقات، سجل خلالهم 12 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

كما أنه تألق خلال المباراة الأخيرة أمام بايرن ميونخ، بعدما نجح في قيادة فريقه للفوز على العملاق البفاري بنتيجة 5/1، فقد سجل هدفًا وصنع هدفين.