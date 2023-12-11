بمشاركة طلاب مدرسة الصم وضعاف السمع.. تعليم قنا تنظم مسيرة للادلاء بأصواتهم

وجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الشكر إلى طلاب التربية الخاصة من تلميذات مدرستي الامل للصم وضعاف السمع ومدرسة التربية الفكرية لمشاركتهن في مسيرة حاشدة نظمتها إدارة قنا التعليمية مرت بشارع الشنهورية من أمام ديوان الإدارة مروراً بلجان الانتخاب بمدارس التحرير والشهيد احمد عبد الفتاح جمعة والفيصل الابتدائية .

وأكد مدير تعليم قنا، اهتمام الدولة بذوي الهمم ، ومنحهم الحقوق التي كفلها الدستور و القانون و حتمية تفعيلها ومنها حقهم في التعبير بحرية عن الرأي والتمتع بكافة الحقوق في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وذلك في سياق حديثه المترجم بلغة الإشارة إلى الطلاب بقاعة إدارة قنا التعليمية في حضور وفاء رشاد مدير عام الإدارة وقيادات الإدارة التعليمية .

وفي سياق آخر تفقد مدير تعليم قنا لجنة مدرسة الحميدات الابتدائية ، و اطمأن على توافر كافة التجهيزات من أعضاء الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات