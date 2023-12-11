نقيب الصحفيين بحفل تأبين حسن المنياوي: كان بسمة المكان الذي يعمل به .. صور

نظمت نقابة الصحفيين، حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي، رئيس قسم الدين بجريدة الوفد، والصحفي بموقع حابي وموقع كشكول، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وأسرته ولفيف من زملائه.



وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، حسن المنياوي كان بسمة المكان الذي يعمل به فمن اليوم الاول وهو مؤمن بالمهنة، فضميره المهني عكسه طريقة ورد فعل زملائه مع وفاته.

وتابع البلشي، :" هو باقي ولم نفقده فهو باق بسيرته وبحب من حوله وكان لابد أن تقيم له حفل تأبين لهذا النبيل المحبوب الباقي بسيرته".

حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي

حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي

حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي

حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي

حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي

حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي

حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي

حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي

حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي

حفل تأبين للصحفي الراحل حسن المنياوي