نقابة الصحفيين تنظم حفل تأبين للصحفي حسن المنياوي .. صور

نظمت نقابة الصحفيين حفل تأبين للزميل الصحفي حسن المنياوي، رئيس القسم الديني ببوابة الوفد، وذلك بقاعة محمد حسنين هيكل بالطابق الرابع من النقابة.

وحضر حفل التأبين نقيب الصحفيين خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام، والنائب طارق تهامي، وعدد من الزملاء الصحفيين وأقارب وأصدقاء الراحل.

الجدير بالذكر أن الصحفي حسن المنياوي قد وافته المنية يوم الجمعة في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، إثر حادث أليم أثناء توجهه إلى عمله بجريدة الوفد، وقد نعت النقابة الراحل وقررت تنظيم حفل التأبين تكريماً له ولمسيرته المهنية .