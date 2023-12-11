هانى البحيري: تشجيع السيدة انتصار السيسي للأزياء المصرية سبب رئيسي في الوصول للعالمية

بهدوء الملكات ونعومة الأميرات خطفت السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأنظار بإطلالتها الساحرة أثناء إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، أمس.

هاني البحيري: السيدة انتصار السيسي تفضل ارتداء الأزياء المصرية وذوقها سهل ممتنع

وكشف مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري كواليس إطلالة السيدة انتصار السيسي في أولى أيام الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه صمم الفستان من قماش الكريب عليه جاكت كاروه صمم من قماش الجوبير باللون البيج وزين بأزرار اللؤلؤ من الأمام، كما تم اختيار الحجاب من الحرير بلون البيج ليتناسق مع إطلالتها الناعمة.

وأكد ان السيدة انتصار السيسي تحرص على ارتداء الأزياء المصممة من الأقمشة المصرية في مختلف مناسباتها، ويتم تصميم كافة التصاميم لها بشكل خاص.

انتصار السيسي

وأوضح أن السيدة انتصار السيسي تملك ذوق راقي يطلق عليه السهل الممتنع فهي تنجذب للأزياء البسيطة والأنيقة، كما تفضل ارتداء الأزياء المصممة من بعض الأقمشة مثل الدانتيل والكريب والحرير الناعم.

انتصار السيسي

وأضاف أن السيدة انتصار السيسي شديدة الحرص على تشجيع الصناعة الوطنية و ارتداء الأزياء المصممة من الأقمشة المصرية الفخامة مما يزيد من العمالة المصرية ويحسن الاقتصاد المصري مما يدفعنا لوصول الي العالمية.

وأكمل أن هناك خطوات ثابتة في اختيار تصاميم قطع الأزياء الخاصة بها، أولها يعرض عليها اسكتشات به شرح مفصل لتصميم قطعه الأزياء من أنواع الأقمشة المفضلة لذوقها الرفيع والمواكبة لخطوط الموضة بأسلوب عصري جذاب مميز بالاحتشام والرقي، لفترة سابقة ليتناسب مع المناسبات النهارية ومسائية.

انتصار السيسي

وأستكمل أن تشجيع السيدة انتصار السيسي للأزياء المصرية نموذج مميز لصاحبات الذوق الرفيع مما يساعد في تشجيع الصناعة المصرية وتحسين الاقتصاد المصري.

انتصار السيسي

واردف أن يتم تنسيق الإطلالات بالكامل من حيث قطع الأزياء المصرية والحجاب والإكسسوارات فضلًا عن اختيار الحقيبة والحذاء المتناغم مع طبيعية المناسبة التي تحضر لها فخامة السيدة الأولى انتصار السيسي.

واختتمت حديثه أنه صمم العديد من قطع الأزياء المصممة من الأقمشة المصرية الشهيرة المميزة المتناغمة مع فخامة ذوق السيدة الأولي لتتألق بأرقي الإطلالات الفتره المقبله كعادتها.