أعضاء أندية التطوع بالوادي الجديد يشاركون فى تنظيم العملية الانتخابية بالمحافظة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية لتنمية الشباب ) من خلال الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، عن مشاركة أعضاء أندية التطوع بمحافظة الوادى الجديد فى تنظيم العملية الإنتخابية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة. حيث وجه الدعوة لكافة شباب مصر والمصريين، بالنزول وأداء الواجب الوطني لمقار اللجان الانتخابية وأن يدلي كل مواطن بصوته في هذا العرس الوطني .

وتضمنت فعاليات التنظيم عملية الادلاء بالاصوات ، ومساعدة الناخبين للاداء بأصواتهم ومعرفة مقرهم الانتخابي كواجب وطني لكل مواطن على أرض مصر الحبيبة.