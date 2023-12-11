إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية بمدن وقري البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على إنتظام فتح جميع اللجان الإنتخابية بكل مراكز ومدن وقرى المحافظة في المواعيد المحددة، وذلك لليوم الثانى على التوالى حيث بدء توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية .

مشيرةً الى أنه تم المرور علي كافة اللجان العامة والتأكد من وصول السادة المستشارين وإنتظام العمل باللجنة العامة وتم التأكد من توزيع المظاريف استعداداً للعملية الإنتخابية مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كافة المقرات الإنتخابية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على استمرار متابعة غرفة العمليات المركزية لإنتظام سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة للوقوف على الحالة العامة للمشهد الإنتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على إنتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.