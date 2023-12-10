مدير تعليم نجع حمادي يتقدم مسيرة حاشدة للمقار الانتخابية

تقدم الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم، مسيرة حاشدة لموظفي ديوان عام الإدارة، ومعلمي ومعلمات مدارس مدينة نجع حمادي، وحشد من طلاب وطالبات المدارس الثانوية العامة والفنية، جابت شوارع المدينة، لحث المواطنين علي المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت فعالياتها صباح اليوم، ثم توجهت إلي المقار الانتخابية بمدينة نجع حمادي.

ووجه مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، التحية والشكر لهذه المبادرة الطيبة التي تعكس الحس الوطني والالتزام من جانب منسوبي الإدارة التعليمية.

وأعرب وزيري، عن بالغ سعادته بالتزام العاملين بديوان الإدارة، أو معلمي ومعلمات مدارس مدينة نجع حمادي، والطلاب و الطالبات بالمشاركة الايجابية، مؤكدا علي تعدد الدروس المستفادة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية في صقل المهارات الحياتية للطلاب و تنمية معارفهم.