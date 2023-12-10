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الإثنين 11 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وفد الغرفة التجارية بجنوب سيناء يهنئ المحافظ لحصوله على الدكتوراه

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

تقدم وفد من مجلس إدارة غرفة جنوب سيناء التجارية برئاسة محمد لتسليم درع الغرفة للمحافظ  اللواء دكتور خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء بمناسبة حصوله على الدكتوراه في (فلسفة الاستراتيجية القومية) وحملت الرسالة عنوان "التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب".

 جاء لك خلال استقبال المحافظ، مساء اليوم، وفد الغرفة بمكتبه بمدينة شرم الشيخ

 وضم الوفد كل من الدكتور حاتم السيد النائب الأول للغرفة، ومحمد حامد آمين الصندوق بالغرفة، و محمد عبد الله عضو مجلس إدارة الغرفة، وأحمد مجدي عضو مجلس إدارة الغرفة.

وقال محمد وحيد رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إن المحافظ اللواء الدكتور خالد فوده منذ توليه المحافظة يعمل علي الاهتمام بجميع النواحي التي تهم المحافظة، وحل جميع المشكلات والمعوقات أولا بأول

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الجريدة الورقية