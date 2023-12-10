النائبة أسماء الجمال تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اليوم الأحد، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حضور كبير من الناخبين، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الأول، مؤكدة أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ونجاح العملية الانتخابية رسالة للعالم بعزم وتصميم المصريين على المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الدستورية.



التصويت بالانتخابات الرئاسية

وطالبت "الجمال"، عقب إدلائه بصوتها، المواطنين بالتوجه إلى اللجان وممارسة حقهم الدستوري بالمشاركة فى التصويت بالانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن المصريين يثبتون دائما قوة في التعبير عن أنفسهم وذلك من خلال المشاركة في هذا المشهد الديموقراطي الحقيقي، مراهنة على وعي المواطن الأن بأهمية الانتخابات الرئاسية حيث ظهر هذا جليا من خلال طوابير الناخبين التي امتدت لمسافات طويلة.

النائبه أسماء الجمال بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

النائبه أسماء الجمال بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024

النائبه أسماء الجمال بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024