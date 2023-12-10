استمرار توافد المواطنين علي لجان الإنتخابات الرئاسية ببنها

شهدت لجان انتخابات مدينة بنها بمحافظة القليوبية، اقبال كثيف من الشباب والفتيات على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وتوافد المئات منذ ساعات الصباح الأولى على اللجان للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارئ الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالإضافة إلى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.