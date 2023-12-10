محافظ أسوان يطمئن على إنتظام سير العملية الإنتخابية

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة ميدانية فى الفترة المسائية تفقد خلالها سير الإنتخابات الرئاسية 2024 وذلك بلجان مدرسة أبطال أكتوبر الإبتدائية بطريق كسر الحجر.

وإطمئن المحافظ، على إنتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان ، مع توفير كافة سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر ، وخاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات والشباب ، مناشداً جميع الناخبين بممارسة حقهم الدستورى والنزول للمشاركة فى هذا العرس الإنتخابى الديمقراطى ، ومواصلة هذه المشاهد التاريخية من الإقبال على اللجان.

ووشدد عطية،خ على جميع الجهات المعنية بضرورة تذليل أى معوقات والمتابعة المستمرة لضمان إنتظام الإنتخابات على مدار الساعة وخروجها بالمظهر المشرف الذى يليق بمصرنا الحبيبة .