نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يتفقد محيط لجان انتخابات رئاسة الجمهورية

تشهد لجان الاقتراع بإحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة استمرار توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2023 والتي انطلقت صباح اليوم الأحد على مستوى الجمهورية ويتنافس فيها أربع مرشحين وهم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد و حازم عمر حزب الشعب الجمهوري، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي.

وحرص الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية للاطمئنان متابعة سير العملية الانتخابية من بينها محيط إحدى اللجان المخصصة للوافدين بسوق العبور.

وأشاد نائب المحافظ بوعى المواطنين الذين تواجدوا بكثافة أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، وحرصهم على المشاركة بفعالية في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستورى.

وقام نائب مجافظ القاهرة بتوجيه رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع.

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية فى لجنة معهد فتيات مصر الجديدة الأزهري.

وأكد محافظ القاهرة أن غرفة العمليات المركزية التى أقامتها المحافظة للتنسيق والربط مع كل الجهات المعنية بالعملية الانتخابية تتابع عملية استقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالي ٨٢٣٦٧٦١ ناخبا موزعون على ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية داخل ٤٤٤ مركز انتخابي بالإضافة إلى ٥٨ لجنة للوافدين، مشيرًا إلى اكتمال فتح جميع اللجان على مستوى العاصمة دون أى معوقات.

وأكد محافظ القاهرة عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجب وطني على كل مصري ومصرية ولتوجيه رسالة إلى العالم بأن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التقدم في جميع المجالات.

وأشاد محافظ القاهرة بوعى المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.

وأكد محافظ القاهرة على أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتفقد لجنة مدرسة النصر سكول بالمطرية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وأكد انتظام عملية الاقتراع في جميع اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية التي أقامتها المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لم تتلق أي شكاوى ولم يتم رصد أي ملاحظات حتى الآن.

وأشاد محافظ القاهرة بوعي المواطنين الذى ظهر فى هذا التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفعالية في الانتخابات؛ إذ حرصوا على التواجد أمام اللجان قبل فتحها بساعة ونصف إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.