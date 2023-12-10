حزب الله يتوعد إسرائيل.. ندافع عن لبنان وغزة

قال حسن فضل الله، عضو حزب الله في البرلمان اللبناني، اليوم الأحد، إن حزب الله يرد على التصعيد الإسرائيلي، سواء بالأسلحة التي يختار استخدامها أو في المواقع التي يوجه إليها النيران.

وأضاف فضل الله، أن القصف الإسرائيلي في جنوب لبنان يشكل تصعيدا، مؤكدا أن التصعيد لن يردع حزب الله عن الدفاع عن لبنان ودعم غزة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت اليوم الأحد، بأن غارات إسرائيلية تسببت في دمار حيا كاملا في بلدة عيترون جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش قصف أهدافا لـ حزب الله داخل الأراضي اللبنانية بينها بنى تحتية ومركز للقيادة.

وأوضح أن “قوات الجيش، هاجمت مروحية قتالية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على إسرائيل في منطقة يافطات، كما تم الكشف عن عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه أماكن في المنطقة الحدودية في الساعات القليلة الماضية”.

وأضاف: “هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون والمدفعية منطقة المنارة بعد اكتشاف غير عادي”.