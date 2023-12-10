استمرار توافد المواطنين على لجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الدقهلية

واصل مواطنو الدقهلية، التوافد على لجان الانتخابات للإدلاء باصواتهم ويستمر التصويت حتي التاسعة مساء، وقد بدت مشاركات واسعة للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب وكل فئات المجتمع الدقهلاوي في التصويت باللجان الانتخابية بنطاق المحافظة والتي انتظمت أعمال التصويت بها من الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى التاسعة من مساء اليوم نفسه ..

وكانت الانتخابات الرئاسية 2024 قد إنطلقت اليوم بمحافظة الدقهلية والتى تجرى على مدار3أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10و12و11ديسمبر بعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج.

وتبلغ الكتلة التصويتية لمحافظة الدقهلية 4 ملايين و 562 ألف ناخب تقريبا و 1,119 مغترب وتضم 24 لجنة عامة و 947 لجنة فرعية و 663 مقرا انتخابيا وهم كالآتي: ( عدد اللجان داخل المدارس 862 لجنة - عدد اللجان داخل المعاهد الأزهرية 65 لجنة - وعدد اللجان داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية 11 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات الصحية 2 لجنة - وعدد اللجان داخل مضيفة الأوقاف 2 لجنة - وعدد اللجان داخل الوحدات المحلية 1 لجنة - وعدد اللجان داخل مقر الجمعيات الزراعية 1 لجنة - وعدد لجان المغتربين 7 لجان).



